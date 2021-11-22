Платная парковка в Петербурге подорожает с 1 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 ноября. /ТАСС/. Тарифы на почасовую оплату парковки изменятся в Петербурге с 1 декабря. Единая стоимость для автотранспорта категории "В" составит 100 рублей вместо прежних 60. Об этом сообщили в понедельник в городском комитете по транспорту.

"С 1 декабря изменятся тарифы на размещение транспортных средств в зоне платной парковки. Теперь единый почасовой тариф для автотранспорта категории "В" составит 100 рублей. Для жителей платной зоны тариф на годовое парковочное разрешение останется неизменным - 1 800 рублей для категории "В", 900 рублей - для "А" и 3 600 рублей - для категории "С", - говорится в сообщении.

На данный момент стоимость в зоне платной парковки составляет 30 рублей для категорий "А" и "М", 60 - для автомобилистов, 120 - для категории "С".

В пресс-службе также отметили, что бесплатно парковаться в зоне платной парковки при условии оформления парковочного разрешения по-прежнему смогут проживающие в границах зоны платной парковки участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда"; зарегистрированные в Санкт-Петербурге многодетные семьи; владельцы электрокаров. Не менее 10% парковочных мест выделено для размещения транспортных средств инвалидов.

Кроме того, можно будет купить месячный абонемент для категории "В" за 20 075 рублей, а годовой - за 179 580 рублей.

В комитете по транспорту напомнили, что с 1 декабря зона платной парковки начнет функционировать еще на 71 улице Центрального района - в границах Невского проспекта, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки.