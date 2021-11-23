{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США призвали ОПЕК обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, Вашингтон также "продолжит оказывать давление на нефтяные компании"

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат убеждать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках, при этом Белый дом пока не станет анонсировать какие-либо шаги по высвобождению части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, не отказываются ли США от попыток убедить ОПЕК принять меры для удовлетворения спроса на нефть на мировых рынках, учитывая сообщения о том, что Соединенные Штаты в координации с другими странами могут в ближайшее время пойти на продажу доли нефти из своих стратегических резервов. "Конечно же, мы продолжим вне зависимости от чего-либо оказывать давление на ОПЕК с целью сделать так, чтобы предложение соответствовало спросу", - ответила Псаки. Она при этом подчеркнула, что пока не может сообщить ни о каких планах по продаже нефти из резервов.

По ее словам, власти США также "продолжат оказывать давление на нефтяные компании".

Теги
СШАПсаки, Джен
В Discord оценивают внесение компании в реестр исполнителей закона "о приземлении"
Роскомнадзор ранее опубликовал перечень иностранных IT-компаний, которые должны с 1 января 2022 открыть представительства в России
Читать полностью