США призвали ОПЕК обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат убеждать ОПЕК и нефтяные компании обеспечить соответствие спроса и предложения на нефтяных рынках, при этом Белый дом пока не станет анонсировать какие-либо шаги по высвобождению части нефти из стратегических резервов для снижения цен на энергоносители. Об этом заявила в понедельник на брифинге для журналистов пресс-секретарь американского президента Джен Псаки.

Ей был задан вопрос о том, не отказываются ли США от попыток убедить ОПЕК принять меры для удовлетворения спроса на нефть на мировых рынках, учитывая сообщения о том, что Соединенные Штаты в координации с другими странами могут в ближайшее время пойти на продажу доли нефти из своих стратегических резервов. "Конечно же, мы продолжим вне зависимости от чего-либо оказывать давление на ОПЕК с целью сделать так, чтобы предложение соответствовало спросу", - ответила Псаки. Она при этом подчеркнула, что пока не может сообщить ни о каких планах по продаже нефти из резервов.

По ее словам, власти США также "продолжат оказывать давление на нефтяные компании".