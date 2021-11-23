Аграрии Приморья завершили уборку сои, собрав более 400 тыс. тонн зерна

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноября. /ТАСС/. Уборка сои завершилась в Приморье, аграрии намолотили более 400 тыс. тонн зерна, в декабре собранный урожай начнут экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, сообщила во вторник пресс-служба правительства края.

"Министр сельского хозяйства Приморского края Андрей Бронц отметил, что в этом году с 290 тыс. га собрана 401 тыс. тонн сои. С учетом летней засухи, когда выгорело 600 га сои, план аграрии выполнили. <...> В декабре собранный урожай начнут экспортировать в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - говорится в сообщении.

В частности, в Октябрьском муниципальном округе при урожайности 19 ц с га собрано 50,6 тыс. тонн сои, в Хорольском округе сельхозпроизводители намолотили 57 тыс. тонн, в Михайловском районе - 54 тыс. тонн зерна. Урожай через порты края отправят в Китай, Республику Корея и Японию. Соя является основной экспортной культурой в Приморье, в 2021 году по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" экспорт продукции АПК должен составить $1,6 млрд.

По данным пресс-службы, в 2020 году урожайность составила 15 ц с га, с 250 тыс. га аграрии собрали 372 тыс. тонн зерна.