"Известия": Росавиация связала ошибки пилотов с недостатками оборудования кабин экипажа

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) рассматривает эргономические особенности оборудования кабины самолетов в качестве одного из факторов, с которыми связаны ошибки пилотов. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на "Информацию по безопасности полетов №18" за подписью главы Росавиации Александра Нерадько.

Среди факторов, с которыми связаны ошибки пилотов, Росавиация назвала близкое, неудобное расположение и одинаковую форму органов управления систем воздушного судна и отсутствие защиты от ошибочного или непреднамеренного включения и выключения.

Среди других причин ошибок глав экипажа агентство отметило отклонение от стандартных эксплуатационных процедур и недостатки взаимодействия между пилотами: отсутствие взаимного контроля и подтверждения операций с оборудованием кабины, перегрузку операциями одного из членов экипажа при отсутствии помощи со стороны другого, неаккуратность, невнимательность, отвлечение внимания и поспешность действий. Из документа следует, что ведомство рекомендовало главам авиакомпаний обратить внимание пилотов и на поддержание хорошего уровня взаимодействия с членами экипажа при повышении рабочей нагрузки, связанной с отказами систем самолета, пишет газета.

Как отмечает издание, "Информацию по безопасности полетов № 18" Росавиация выпустила после ошибочного нажатия на высоте 10 тыс. м командиром экипажа кнопки аварийного выпуска шасси при недопустимой для этого скорости 500 км/ч. Инцидент случился в конце октября при выполнении самолетом SSJ-100 авиакомпании "Азимут" регулярного пассажирского рейса из Сочи в Брянск. После ошибочного выпуска шасси экипаж воздушного судна выполнил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону, самолет повреждений не получил.

Кроме этого случая, в документе приведены инциденты, произошедшие с другими самолетами: Boeing 738 (30 марта в 2016 году в аэропорту Сочи), Diamond DA40NG (8 мая 2014 года в Ульяновске), Ан-148 (8 февраля 2014 года в районе Иркутска и 5 марта 2012 года), Ту-214 (22 мая 2012 года в аэропорту Екатеринбурга), вертолетом Ми-8Т (24 апреля 2000 года в районе аэродрома Анадырь) и Ту-154 (19 апреля 1990 года в Екатеринбурге).

Главное - подготовка экипажа

Представитель Росавиации сообщила "Известиям", что такие документы рассчитаны на специалистов отрасли и выпускаются для информирования их о вопросах обеспечения безопасности. Помимо этого она указала на примечание документа, где сказано, что в нем могут приводиться сведения о предварительных результатах расследования авиационных событий, которые уточняются и дополняются в ходе дальнейшего расследования.

В Boeing отказались от комментариев газете, сказав, что документ не имеет отношения к авиастроительной корпорации.

В корпорации "Иркут", которая производит SSJ-100 отметили, что в документе не сказано о проблемах или недостатках самолета: в нем отмечается необходимость рассмотрения вопросов подготовки летного состава в части знания оборудования кабины экипажа и распределения обязанностей и внимания в экипаже, и в качестве примеров приведен ряд инцидентов, вызванных такими ошибками летного состава.

В компании добавили, что кабина экипажа самолета SSJ-100 по сравнению с аналогами имеет более широкий фюзеляж, который позволил увеличить объем кабины, что обеспечило комфорт для пилотов и возможность удобного расположения органов управления и индикации. Кроме того, кнопки, не предусмотренные для нажатия при нормальных процедурах эксплуатации, закрыты защитными колпачками и их следует сначала открыть. А колпачок кнопки аварийного выпуска шасси - красного цвета, которым обозначают не используемые при нормальной эксплуатации органы управления.

"Система управления самолетом блокирует выпуск шасси при превышении приборной скорости 472 км/ч. Дублирующая (аварийная) система выпуска/уборки шасси, которая задействуется при нажатии кнопки Emer Extern, работает полностью автономно и не учитывает ограничений по скорости полета, установленных для нормальной эксплуатации", - сообщили изданию в "Иркуте", добавив, что выпуск шасси на крейсерской скорости не приводит к повреждениям конструкции планера, шасси или системы его уборки и выпуска.