В порту Корсаков на Сахалине выделили дополнительную площадку для размещения контейнеров

ТАСС, 23 ноября. Дополнительную площадку для размещения порядка 500 прибывающих контейнеров выделили в порту Корсаков на Сахалине, где наблюдались трудности с получением грузов из Приморья, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В порту Корсаков ускоренными темпами обеспечили выгрузку прибывшего груза. Работа шла в выходные дни и в ночную смену. Место для хранения контейнеров в морской гавани ограничено - около 1 тыс. контейнеров в штатном режиме. Плюс выделена дополнительная площадка, где можно разместить порядка 500 контейнеров. Но с учетом быстрого подхода судов она быстро заполняется", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Валерия Спиченко.

Уточняется, что из порта Владивосток с 1 ноября вывезли более 5,5 тыс. контейнеров, предназначенных для Сахалина. С предпринимателями ведется адресная работа, чтобы они своевременно забирали контейнеры из порта Корсаков. В приморском порту еще ожидают отправления порядка 1.5 тыс. контейнеров, предназначенных для Сахалинской области.

Ранее в правительстве региона ТАСС сообщали, что в порту Корсаков фиксируются сложности с выгрузкой прибывающих контейнеров, так как предприниматели не торопятся их забирать.

В начале осени на смещение сроков доставки грузов повлиял глобальный кризис логистики - грузы перенаправляют с Суэцкого канала на Транссиб. Из-за этого в портах столицы Приморья скопились контейнеры для дальневосточных регионов - Чукотки, Камчатки, Сахалина и Магаданской области. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин держит на контроле вопрос доставки товаров на Дальний Восток.