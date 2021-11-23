В Севастополе планируют внедрить импортозамещающую технологию производства устриц

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Севастопольские производители планируют внедрить разработки ученых РФ для выращивания собственного молодняка устриц, сообщили ТАСС в городском департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка.

"Предприятия аквакультуры планируют внедрять научные разработки по выращиванию собственного спата (молодняка) двухстворчатых моллюсков и устриц, который является результатом селекционной работы, проводимой совместно с федеральным исследовательским центром "Институт биологии южных морей имени А.О.Ковалевского РАН", - говорится в ответе на официальный запрос ТАСС.

"Ясли" для устриц

Заведующий отделом аквакультуры и морской фармакологии ИнБЮМ, доктор биологических наук Виталий Рябушко рассказал ТАСС, что ежегодно в России потребляют порядка 15 млн устриц. При этом абсолютно весь спат для предприятий, производящих их в РФ, завозят из-за рубежа. И хотя технология по производству и подращиванию молоди моллюсков в мире существует давно, в России ее необходимо адаптировать для местных условий, в том числе для иного уровня солености и постепенно повышающейся температуры в Черном море.

"Уже несколько лет мы ведем разработку импортозамещающей технологии для получения молоди гигантских устриц в питомнике. По итогам нескольких экспериментальных циклов мы можем сказать, что разработали технологию полупромышленного масштаба - для получения до полумиллиона единиц спата в партии. На этом этапе ее можно тиражировать для использования на предприятиях", - отметил Рябушко.

Работа проводилась в несколько этапов, и одним из них стали разработка и создание питомника, в котором в разные этапы жизни спата были бы доступны разные водоросли для подкормки - всего более 10 видов. На каждом этапе среда для личинок должна содержать частицы, пригодные в пищу, разного размера и с разным составом полезных веществ - получается специально подобранное "детское питание".

Собеседник агентства отметил, что особая среда требует и контроля за спатом, который на первых этапах жизни существует в форме планктона, плавая в воде. Экспериментальные циклы выращивания спата в Крыму показали, что если начать процесс в середине весны, то возраста, в котором устрицы оседают и становятся пригодны для передачи на предприятия для доращивания, моллюски достигают примерно через полгода. Выживаемость устриц от начального числа личинок составляет около 70% - примерно такая же, как в хозяйствах Атлантики и Средиземноморья, которые являются основными производителями.

Рябушко добавил, что в настоящее время для развития проекта созданы два малых инновационных предприятия в орбите ИнБЮМ. Ученые рассчитывают, что внедрение их наработок позволит удешевить производство устриц в России, снизить риски закрытия предприятий, например, из-за изменений геополитической обстановки. Также импортные устрицы не всегда удается ввезти в страну из-за того, что они не соответствуют карантинным требованиям, хотя они сами подвержены заболеваниям меньше, чем, например, практически вымершие к настоящему времени черноморские устрицы.

Объемы производства

В городском департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка ТАСС сообщили, что, по данным на конец октября, на акватории Черного моря, прилегающей к Севастополю, сформированы 10 рыбоводных участков общей площадью 565,6 га, из них семь участков площадью 347,8 га переданы в пользование субъектам хозяйствования, три участка планируется выставить на торги Азово-Черноморским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству в 2022 году.

"Бизнес по производству марикультуры в Севастополе привлекателен для инвесторов высоким спросом на отечественные мидии и устрицы", - отмечается в сообщении.

По данным Азово-Черноморского филиала ФГБНУ "ВНИРО" ("АзНИИРХ"), у побережья Крыма и Севастополя в сумме сейчас задействованы 37 рыбоводных участков, еще 42 - у кавказского побережья РФ. Общая площадь участков - около 7,5 тыс. га. О востребованности продукции, произведенной в черноморском регионе, говорят показатели соседних стран: Турция в последние 20 лет наращивает объем производства рыбы в садках в среднем на 10% ежегодно, Болгария и Грузия развивают выращивание моллюсков.