Курортный сбор удвоил финансирование благоустройства курортов Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Эксперимент по введению курортного сбора позволил удвоить финансирование благоустройства и содержания инфраструктуры в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод на Ставрополье. Ежегодная сумма превышает 400 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС губернатор края Владимир Владимиров.

"Сама идея курортного сбора правильна и обоснована, ею пользуются многие страны Европы. Раньше у нас все города Кавказских Минеральных Вод на благоустройство, содержание, улучшение имели до 150 млн рублей. Сейчас к этим деньгам в год прибавляется около 260 млн рублей, мы фактически в два раза увеличили объемы выполняемых работ на Кавминводах", - сказал он.

Владимиров отметил, что власти региона обратились в федеральное правительство с предложением закрепления курортного сбора в стране на законодательном уровне.

"Мы на 1 января 2021 года собрали 741 млн рублей курортного сбора, 81 объект курортной инфраструктуры либо реконструировали, либо создали новый. 20% от курортного сбора направляем на содержание этих объектов, это огромное подспорье, возможность каждого главы субъекта выстроить свою идеологию в создании курортной зоны. Мы видим, что в этом году выйдем на объем 263-267 млн рублей по курортному сбору только за этот год", - добавил Владимиров.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Он предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. В Ставропольском крае в нем участвуют города-курорты Кавказских Минеральных Вод - Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки и Железноводск.