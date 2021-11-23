Новак сообщил, что развитие СКФО рассмотрят на заседании правительства

НАЛЬЧИК, 23 ноября. /ТАСС/. Социально-экономическое развитие регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) рассмотрят в пятницу на совещании в правительстве, которое проведет премьер-министр Михаил Мишустин. Каждый регион представит свой доклад, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Александр Новак в ходе совещания с членами правительства Кабардино-Балкарии в Нальчике.

"У нас есть определенные поручения председателя правительства РФ Михаила Мишустина, он посещал Кавказ, и были даны соответствующие поручения, которые касаются развития, социально-экономического положения республик. <…> Жду от вас инициатив, <…> мы готовы вместе с нашей командой обсудить, найти точки роста, доложить председателю правительства. В пятницу планируется большое совещание под руководством председателя правительства, где будут от всех республик СКФО соответствующие доклады, и поэтому нам надо хорошо подготовиться", - сказал Новак.

Он выразил готовность оказать поддержку местным властям для обеспечения улучшения всех показателей социально-экономического развития, направленных прежде всего на улучшение качества жизни людей. "Для этого необходимо создавать условия для привлечения инвестиций, создания рабочих мест, новых дополнительных доходов бюджета, социальных проектов, реализации на территории национальных проектов", - добавил он.

Одной из острых проблем для всех субъектов СКФО названа нехватка качественной питьевой воды. "Проблема системная не только для вашего региона - это обеспечение водоснабжением, износ коммунальной инфраструктуры - тоже приоритет, на который нужно обращать внимание, потому что для людей это очень важно. Прошу тоже Минэкономразвития здесь оказывать поддержку, когда мы будем в следующем бюджетном цикле рассматривать вопросы, касающиеся бюджетного финансирования. <...> Возможно, надо какую-то программу сделать с софинансированием, возможно, бюджетное инфраструктурное кредитование, за счет него как-то расширить объемы", - добавил он.