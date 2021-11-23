В Fitch допустили, что Молдавия оплатит долг "Газпрому" во избежание перебоя поставок газа

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Молдавия, скорее всего, не станет рисковать текущими договоренностями по газу с "Газпромом" и погасит текущую задолженность, чтобы избежать перебоя поставок. Такое мнение высказал ТАСС старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.

"Вероятно, что Молдавия не станет рисковать и предоставит средства "Молдовагазу" для оплаты задолженности - это позволит сохранить в силе те договоренности, которые были достигнуты в октябре, и избежать перебоя с поставками", - считает эксперт.

Накануне "Газпром" уведомил Молдавию о возможном прекращении поставок газа через 48 часов из-за отсутствия оплаты по текущему контракту. В октябре "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку газа на пять лет. Важным пунктом договоренностей была оплата Молдавией в срок 100 процентов текущих платежей за газ, но 22 ноября платеж так и не поступил, отметили в российском газовом холдинге.

"Молдовагаз" подтвердил получение от "Газпрома" уведомления об оплате текущих поставок газа за октябрь и ноябрь 2021 года в течение 48 часов, признав, что обязательства по оплате не были исполнены в срок. Глава "Молдовагаза" Вадим Чебан в понедельник выразил уверенность, что вопрос долга "Газпрому" будет решен в кратчайшие сроки при помощи правительства Молдавии. По его словам, компания обратились к правительству, чтобы получить помощь в виде займа на сумму около $74 млн.