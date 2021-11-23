Эксперт: число кибератак на онлайн-ретейлеров выросло вдвое накануне "черной пятницы"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Число DDoS-атак на сайты онлайн-ретейлеров выросло вдвое в ноябре по мере приближения к "черной пятнице". Об этом говорится в сообщении компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от киберугроз, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"С 15 по 21 ноября защитные системы StormWall зафиксировали в 2 раза больше DDoS-атак на клиентов сектора e-commerce по сравнению с предыдущей неделей с 8 по 14 ноября", - говорится в сообщении.

Мощность атак была небольшой и составила от 15 до 150 тыс. запросов в секунду по протоколу HTTP, однако даже такой мощности достаточно, чтобы вывести из строя сайт без защиты, добавляется в сообщении.

Специалисты связывают высокую активность хакеров с приближением "черной пятницы" и сезона распродаж. Многие ретейлеры объявили о скидках еще 11 ноября, задолго до "черной пятницы", люди стали совершать покупки, объемы продаж начали расти, и злоумышленники приступили к действиям. Основными причинами DDoS-атак на e-commerce являлись активная конкурентная борьба в конце года, месть недовольных покупателей и появление большого количества киберхулиганов во время пандемии, отмечается в материале.

Специалисты StormWall предупреждают, что пик хакерской активности произойдет во время "черной пятницы", которая пройдет с 26 по 28 ноября 2021 года. В этот период в интернет-магазинах будут максимальные скидки, поэтому ажиотаж неизбежен. Киберпреступники попытаются извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Организовав атаку в период распродаж, злоумышленник может требовать крупную сумму за остановку нападения, отмечают в компании.