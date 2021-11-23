Справороссы попросят КС РФ оценить отмену индексации пенсий работающих пенсионеров

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия - За правду" в Госдуме начала сбор подписей депутатов для направления запроса в Конституционный суд РФ с просьбой прояснить позицию суда по поводу действующей нормы об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом сообщил председатель партии и руководитель думской фракции справороссов Сергей Миронов.

"В своем запросе мы просим Конституционный суд провести проверку положения федерального закона "О страховых пенсиях", касающегося отмены индексации пенсий работающим пенсионерам, на соответствие главному закону страны. Чтобы направить этот запрос, нам потребуется получить не менее 90 подписей депутатов Госдумы. Вопрос острый, злободневный. Надеюсь, что коллеги из других фракций нас поддержат", - приводит слова Миронова пресс-служба партии во вторник.

Лидер справороссов напомнил, что в июле 2020 года вступили в силу инициированные партией поправки в конституцию, согласно которым индексация пенсий должна проводиться не реже одного раза в год, однако "пока эта норма остается на бумаге". "Уверен, что Конституционный суд расставит все точки над "i", пенсии работающим пенсионерам будут проиндексированы", - подчеркнул Миронов.

Пенсии работающих пенсионеров не индексируются с 1 января 2016 года, это было сделано для уменьшения дефицита Пенсионного фонда России.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля 2021 года представить предложения по индексации пенсий работающих пенсионеров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков информировал, что кабмин представил в срок "поливариантное видение" вопроса, окончательное решение будет принято позже. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков 18 октября сообщал, что окончательного решения по вариантам возвращения индексации пенсий работающим пенсионерам еще не принято.