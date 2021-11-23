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Песков: у Путина пока нет планов по контактам на высшем уровне для обсуждения рынка нефти

Пресс-секретарь президента добавил, что эту тему курирует вице-премьер Александр Новак, поэтому "нужно у его аппарата интересоваться, есть ли какие-то планы по контактам"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пока не планирует международных контактов на высшем уровне для обсуждения ситуации на глобальном рынке нефти. Об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, у президента нет [таких планов]", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя заявления ряда стран - крупнейших потребителей нефти о возможном высвобождении части своих стратегических резервов для снижения цен на этот ресурс, а также вероятность пересмотра сделки ОПЕК+ на фоне ситуации на глобальном рынке нефти, Песков заверил, что "российская сторона привержена своим обязательствам в рамках договоренностей ОПЕК+".

Он добавил, что эту тему курирует вице-премьер Александр Новак, поэтому "нужно у его аппарата интересоваться, есть ли какие-то планы по контактам".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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