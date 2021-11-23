Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Фонда ОМС на 2022-2024 годы

Общий объем доходов бюджета фонда на 2022 год планируется в сумме 2,779 трлн рублей, на 2023 год - 2,925 трлн рублей, на 2024 год - 3,086 трлн рублей. Объем расходов на 2022 год ожидается в размере 2,801 трлн рублей, на 2023 год - 2,951 трлн рублей, на 2024 год - 3,12 трлн рублей.

В части доходов бюджета фонда отмечается положительная динамика по страховым взносам на ОМС и налоговым доходам, отмечается в пояснительной записке. В 2022 году их размер увеличится по сравнению с предыдущим годом на 212,5 млрд рублей (на 9,5%), в 2023 году - на 145,8 млрд рублей (на 5,9%), в 2024 году - на 152,2 млрд рублей (на 5,9%).

Основным источником доходов бюджета фонда являются страховые взносы на ОМС, на долю которых приходится в 2022 году 88%, в 2023 году - 88,6%, в 2024 году - 89%. Размер страховых взносов на ОМС запланирован на 2022 год в сумме 2,447 трлн рублей, на 2023 год - 2,593 трлн рублей, на 2024 год - 2,745 трлн рублей. Соответствующий объем формируется из страховых взносов на ОМС работающего и неработающего населения.

Трансферты и субвенции

В бюджете фонда предусматриваются межбюджетные трансферты из федерального бюджета в 2022 году в объеме 326 млрд рублей, в 2023 году - 326,8 млрд рублей, в 2024 году - 335,1 млрд рублей. В бюджет фонда предоставляются традиционные виды межбюджетных трансфертов: на компенсацию выпадающих доходов в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи по профилю "Онкология", на высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, на оплату родового сертификата.

По сравнению с предыдущим годом прирост расходов на финансовое обеспечение базовой программы ОМС в 2022 году составит 159,4 млрд рублей (6,9%), в 2023 году - 134,8 млрд рублей (5,5%), в 2024 году - 153,6 млрд рублей (5,9%). В структуре расходов бюджета фонда на долю субвенций приходится около 88%.

В бюджете фонда предусмотрена субвенция для распределения по субъектам РФ - 2,461 трлн рублей в 2022 году, 2,596 трлн рублей в 2023 году и 2,749 трлн рублей в 2024 году.