Ростуризм и ОНФ запустили колл-центр для обращений по ситуации с Mouzenidis Travel

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ростуризм совместно с Общероссийским народным фронтом запустили колл-центр для получения оперативной информации о ситуации с российским представительством греческого туроператора Mouzenidis Travel, сообщила пресс-служба ведомства.

"Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, в котором туристы могут получить всю оперативную информацию по ситуации с туроператором Mouzenidis Travel. Специалисты колл-центра готовы ответить на вопросы туристов с 08:00 мск до 20:00 мск по номеру 8 (800) 200 34 11. Звонок бесплатный. Кроме того, для клиентов Mouzenidis Travel запущена онлайн-форма для обращений на сайте штабтуризм.рф", - говорится в сообщении.

12 ноября российское представительство греческого туроператора Mouzenidis Travel объявило об остановке своей деятельности. Ростуризм исключил Mouzenidis Travel из федерального реестра туроператоров. По данным ведомства, российский офис компании получил около €18 млн от 27 тысяч российских туристов. Деньги были переведены в центральный офис греческого туроператора, однако отели, авиакомпании и экскурсионные бюро не получили средств от греческого туроператора по забронированным россиянами турам.