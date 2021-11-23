Прибыль банков Украины за 10 месяцев выросла до $2 млрд

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Прибыль украинских банков после налогообложения в январе - октябре текущего года составила 58,4 млрд гривен (около $2 млрд), что на 46,5% больше, чем аналогичный показатель годом ранее. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, доходы банков за январь - октябрь этого года составили 217,8 млрд гривен ($8,2 млрд) против 209,3 млрд гривен (примерно $7,9 млрд) за аналогичный период прошлого года. Расходы банков с начала нынешнего года составили 159,4 млрд гривен (примерно $6 млрд), тогда как в январе - октябре прошлого года они достигли 169,4 млрд гривен (около 6,4 млрд долларов).

Прибыль украинских банков в 2020 году, по данным НБУ, составила 41,3 млрд гривен ($1,5 млрд), что на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). На 1 октября 2021 года на Украине действовал 71 банк, из них 33 - с иностранным капиталом.