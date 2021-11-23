Дефицит бюджета Красноярского края на 2022 год увеличится с 9,6 до 19,6 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 23 ноября. /ТАСС/. Законодательное собрание Красноярского края утвердило во вторник в первом чтении бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, передает корреспондент ТАСС с сессии регионального парламента.

"На 2022 год доходы планировались в 301,7 млрд рублей, расходы - на уровне 311,6 млрд рублей, плановые доходы - на 9,6 млрд рублей. Мы при рассмотрении проекта бюджета на комитетах [заксобрания], после нулевого чтения у губернатора [Александра Усса], с учетом предложений внесли правительственную поправку, которая увеличивает параметры бюджета. <…> Увеличение доходов за счет федеральных средств - на 8,4 млрд рублей, расходов - на 18,4 млрд рублей, из них 8,4 млрд - за счет федеральных средств, и 10 млрд рублей - за счет краевых", - сообщил на сессии вице-премьер - министр финансов края Владимир Бахарь.

Уточненные параметры бюджета на 2022 год выглядят следующим образом: доходы - 310,1 млрд рублей, расходы - 329,7 млрд рублей, дефицит - 19,6 млрд рублей, на погашение которого пойдут остатки средств, сформированные по итогам 2021 года.

Также изменены параметры бюджета на 2023 и 2024 годы. За счет федеральных средств доходы и расходы бюджета в 2023 году увеличатся до 5,4 млрд рублей, в 2024 году - на 36,7 млрд рублей. Таким образом, по уточненным параметрам бюджета в 2023 году доходы составят 317,7 млрд рублей, расходы - 321,7 млрд рублей. В 2024 году власти региона планируют, что бюджет края выйдет на бездефицитные показатели и доходы с расходами составят 325,1 млрд рублей.

Второе, окончательное, чтение бюджета пройдет 9 декабря, сообщил на сессии спикер краевого парламента Алексей Додатко.

В декабре прошлого года законодательное собрание края приняло бюджет региона на этот год с доходами 269,7 млрд рублей, расходами - 286,9 млрд рублей, дефицитом - 17,2 млрд рублей. Осенью этого года, после корректировки, доходы были увеличены до 306,6 млрд рублей, расходы возрастают до 313,5 млрд рублей, дефицит сократился до 6,9 млрд рублей.