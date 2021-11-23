Проект бюджета НАО на 2022 год приняли в первом чтении с дефицитом 2,1 млрд рублей

ТАСС, 23 ноября. Депутаты окружного собрания Ненецкого автономного округа (НАО) на сессии во вторник приняли в первом чтении проект бюджета региона на 2022-24 годы, сообщает пресс-служба регионального парламента. Дефицит бюджета на 2022 год составит 2,1 млрд рублей.

"Проект бюджета на следующие три года принят в первом чтении. Согласно проекту доходы бюджета на 2022 год составят 22,4 млрд рублей, на 2023 год - 20,8 млрд рублей, на 2024 год - 17,9 млрд рублей. Расходы окружного бюджета в 2022 году запланированы в размере 24,5 млрд рублей, в 2023 году - 22,8 млрд рублей, в 2024 году - 20,4 млрд рублей", - указано в сообщении.

Глава региона Юрий Бездудный сообщил в своем официальном телеграм-канале, что бюджет социально ориентированный. "Все льготы и выплаты заложены в полном объеме. Социальные расходы составляют 50%", - отметил губернатор.

В полном объеме в проекте бюджета запланировано финансирование на социальное обеспечение и иные выплаты, что составляет более 3 млрд рублей. Предусмотрена индексация отдельных социальных выплат и заработной платы работников бюджетной сферы. В ходе работы над проектом депутаты рекомендовали проиндексировать зарплаты не с 1 апреля, как было запланировано, а с 1 января, а также увеличить индексацию с 3,8 % до 4 %. "Впервые с 2019 года проиндексировали заработные платы всех работающих в бюджетной сфере. 1,1 млрд направим на строительство жилья для жителей нашего округа. Продолжим строить социальные объекты и дороги в рамках реализации нацпроектов", - добавил Бездудный.

Бюджетные инвестиции на 2022 год предусмотрены в размере 4,8 млрд рублей, из них средства федерального бюджета - 3,4 млрд рублей. Большая часть инвестиций будет направлена на строительство и реконструкцию дорог. На субсидии юридическим лицам предусмотрено 2,7 млрд рублей, на субсидии в отрасли АПК - 739 млн рублей. Во втором окончательном чтении законопроект об окружном бюджете будет рассмотрен на сессии в декабре.

Бюджет на 2021 год был принят со следующими параметрами: общий объем доходов 19,9 млрд рублей, расходов - 22,2 млрд рублей, дефицит окружного бюджета - 2,25 млрд рублей.