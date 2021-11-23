"Коркунов" не планирует повышать цены на кондитерские изделия

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Одинцовская кондитерская фабрика", выпускающая конфеты и шоколад под брендом "Коркунов", не планирует повторно в этом году поднимать цены на свою продукцию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Мы не раскрываем коммерческие взаимоотношения со своими партнерами, но, в контексте текущей ситуации, считаем вопиющей ошибкой упоминание повторного пересмотра цен на продукцию бренда "Коркунов". Повышение цен в 2021 году состоялось лишь однажды - весной. Повторного увеличения не было и не планируется", - сообщили в компании.

22 ноября газета "Известия" написала о том, что производители сладостей намерены повысить цены перед Новым годом. По данным издания, один из крупнейших отечественных изготовителей конфет и шоколада "Акконд" разослал ретейлерам уведомление о подорожании продукции на 5-20% с 1 декабря. Кроме того, издания сообщило, что о росте цен на товар, в том числе в связи с увеличением цен на ингредиенты и упаковку, также заявили и другие лидеры рынка: бренды "Красный Октябрь", "Бабаевский", "Коркунов".