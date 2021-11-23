Цена на сжиженные газы на бирже выросла за день почти на 10%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Биржевая цена на сжиженные углеводородные газы (СУГ) по территориальному европейскому индексу по итогам торгов во вторник выросла на 9,6% и составила 37,45 тыс. рублей за тонну. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

При этом днем ранее, 22 ноября, стоимость СУГ уменьшилась на 2,1%, до 34,18 тыс. рублей за тонну.

Цена зимнего дизеля выросла за день на 0,1%, до 60,68 тыс. рублей за тонну, после снижения на 0,8% днем ранее. Межсезонный дизель подешевел на 0,5%, до 52,31 тыс. рублей за тонну, летний - на 1%, до 50,67 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 уменьшилась на 0,8% и опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну впервые с 3 сентября 2020 года, до 49,69 тыс. рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 снизилась на 1,1%, до 50,52 тыс. рублей за тонну. Топливо для реактивных двигателей (авиакеросин) выросло в цене на 0,2%, до 58,15 тыс. рублей за тонну, а топочный мазут немного подешевел - на 0,03%, до 25,61 тыс. рублей за тонну.