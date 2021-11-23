Производство мяса птицы в Ростовской области увеличили в пять раз в 2021 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноября. /ТАСС/. Объем производства мяса птицы в Ростовской области в 2021 году увеличился в пять раз, сообщил во вторник в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, губернатор региона Василий Голубев. Крупнейший производитель области намерен отгрузить по итогам года 65 тыс. тонн индейки и утки в живом весе.

"2021 год стал периодом восстановления донского птицеводства. За год производство мяса [птицы] увеличено <…> более чем в пять раз. Создано дополнительно или восстановлено 3,5 тыс. рабочих мест", - сказал глава региона.

Голубев отметил позитивные тенденции и в животноводстве. Так, производство молока увеличилось на 4%. "С государственной поддержкой в текущем году модернизировано 17 молочных ферм, приобретено более 3 тыс. голов крупного рогатого скота, - отметил губернатор. - Уверен, что животноводство способно стать отраслью опережающего развития".

Рост производства мяса птицы в Ростовской области связан с перезапуском в 2020 году компанией "Индюшкин двор", которая входит в ГК "Дамате", производства мяса индейки и утки после банкротства компании "Евродон". Развитие птицеводства губернатор обсудил во вторник с председателем совета директоров ГК "Дамате" Наумом Бабаевым. "В этом году на предприятиях Ростовской области произведем 65 тыс. тонн мяса в живом весе, в том числе 15 тыс. тонн мяса утки и 50 тыс. тонн индейки", - отметил Бабаев, слова которого привели в пресс-службе главы региона.

Председатель совета директоров ГК "Дамате" добавил, что компания расширяет географию поставок продукции. Так, с предприятия в Миллеровском районе отгружена первая партия мяса утки на экспорт, которая направлена в Объединенные Арабские Эмираты. В перезапуск производства, по словам Бабаева, инвестор вложил 1,3 млрд рублей. При этом на закупку инкубационного яйца и племенного молодняка из областного бюджета за два года было направлено 370 млн рублей.

Перезапуск производства

Ранее сообщалось, что "Дамате" полностью завершила формирование поголовья стада племенной птицы в размере 88 тыс. голов. Плановая мощность производства мяса индейки составляет 85 тыс. тонн в убойном весе в год.

Остановка производства на "Евродоне" стала следствием вспышек птичьего гриппа на предприятиях группы компаний в 2016-2018 годах. В результате "Евродон" допустил дефолт по платежу одному из основных своих кредиторов - "ВЭБ Капиталу". С февраля 2019 года на предприятиях группы была введена процедура наблюдения. В октябре 2019 года наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК "Евродон".

В апреле 2020 года ГК "Дамате" взяла в аренду у "Россельхозбанка" мощности "Евродона" и начала реализацию проекта по перезапуску производства. В ноябре прошлого года была возобновлена работа завода по убою и переработке индейки.