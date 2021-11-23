Продажи пива в России за восемь месяцев выросли на 2% на фоне жаркого лета

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Продажи пива в России за восемь месяцев 2021 года выросли на 2% на фоне жаркого лета и достигли 3,4 млрд л. Об этом говорится в материалах исследовательской компании NielsenIQ.

"Жаркие летние месяцы стали удачными для российских пивоваров - по итогам января - августа объем продаж пива на российском рынке увеличился к аналогичному периоду 2020 года на 2% и достиг 3,4 млрд л", - сообщили аналитики.

Согласно их данным, непосредственно в высокий сезон (июнь - август) рынок вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 4% в натуральном выражении, объем составил 1,5 млрд л. При этом спрос на другие популярные категории на алкогольном рынке сократился. Так, продажи водки в январе - августе 2021 года снизились, по данным NielsenIQ, на 2,5% в натуральном выражении, игристого вина - на 11%.

Как говорится в исследовании, объемы производства пива росли примерно сопоставимыми темпами. Согласно данным Росстата, за первые девять месяцев этого года в России было произведено 631 млн дал пива, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В стоимостном выражении объем произведенного пива составил 738 млрд руб., что на 3,7% больше, чем в январе - сентябре 2020 года.

Ключевыми драйверами пивной категории уже традиционно стали безалкогольное и импортное пиво, а также собственные торговые марки (СТМ) крупных розничных сетей. С ростом популярности онлайн-ретейла растут и объемы продаж безалкогольного пива: сегмент вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, его доля на рынке алкоголя теперь занимает 2,4%. Растут и продажи импортного пива, доля которого в России увеличилась на 1,2 п.п.- до 5,5%.

"Жаркое лето подогрело продажи в высокий сезон, но на показатели отрасли влияет много факторов. Например, в 2017-2019 гг. на росте рынка сказалась заморозка акцизов. Но за два последних года акциз вырос на 2 рубля, что уже сказалось на потребительских настроениях и свело эффект на нет. Пока мы ожидаем, что в 2021 году рынок останется примерно на уровне 2020 года", - приводятся в сообщении слова главы Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет AB InBev Efes, "Балтика" (часть Carlsberg Group) и Heineken, совокупно занимающих до 70% рынка) Андрея Губки. По его мнению, ряд факторов может негативно отразиться на себестоимости производства и, соответственно, привести к росту цен пива для конечного потребителя.