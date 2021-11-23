Инвестиции в курорт "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии составят 14 млрд рублей

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Общий объем инвестиций в развитие курорта "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии (КБР) до 2024 года составит 14 млрд рублей, сообщил во вторник журналистам вице-премьер Александр Новак.

"Эльбрус - здесь большие перспективы по развитию, <...> и сегодня мы с главой республики [Казбеком Коковым] посетили место, обсудили планы по развитию. В соответствии с этими планами, у нас предусмотрены средства федерального бюджета. По развитию инфраструктуры туркластера "Эльбрус" до 2024 года общий объем инвестиций составит 14 млрд руб. для развития канатно-кресельных дорог, строительства горнолыжных трасс", - сказал Новак при посещении курорта.

Он подчеркнул необходимость создания условий для привлечения инвестиций в строительство гостиниц, мест питания и мест развлечения, которые в свою очередь позволят привлечь на курорт жителей не только Северного Кавказа, но также всей России и иностранных туристов.

"Мы тоже этот вопрос сегодня обсудили с Казбеком Валерьевичем, договорились, что под места размещения будут на конкурсной основе предоставлены земельные участки. Уже есть инвесторы, которые проявляют желание инвестировать в строительство гостиниц. Комплексное развитие даст импульс развитию туркластера", - отметил Новак. Он выразил уверенность, что "Эльбрус" в перспективе станет курортом мирового уровня.

Глава КБР Казбек Коков подчеркнул, что в России в настоящее время делается многое для развития внутреннего туризма, федеральный центр предоставляет различные формы финансовой поддержки для развития инфраструктуры.

"Кабардино-Балкария не остается в стороне, сегодня большие средства вливаются для развития Приэльбрусья, а для республики каждый турист - это деньги в экономику", - сказал он. По словам главы республики, турпоток в КБР в 2021 году возрос почти вдвое по сравнению с 2020 годом.

Горнолыжный курорт "Эльбрус" расположен на южных склонах горы Эльбрус в КБР и предлагает горнолыжникам 17 км трасс и семь подъемников (три из них - гондольного типа).