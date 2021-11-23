Курорты "Архыз" и "Эльбрус" объявили распродажу новогодних ски-пассов

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Горные курорты "Архыз" и "Эльбрус" начали распродажу новогодних ски-пассов в рамках акции "Черная пятница", сообщили во вторник в пресс-службе АО "Кавказ.РФ", управляющего курортами.

"Курорты "Архыз" и "Эльбрус" объявили "Черную пятницу". Выгодное предложение - тариф на пять дней катания в новогодние праздники со скидкой 10%. Акция продлится до полуночи 26 ноября, после такой ски-пасс будет доступен только по полной стоимости", - говорится в сообщении компании.

Распродажа проходит в официальных онлайн-магазинах курортов. Как уточнили в "Кавказ.РФ", если в новогодние каникулы откатать все пять дней не получится, ски-пассы можно активировать в любой день сезона.

"Традиционно на "Архызе" катание длится минимум до конца апреля, на "Эльбрусе" - до конца мая и дольше. Старт горнолыжного сезона 2021/2022 ожидается в начале декабря", - добавили в пресс-службе.

В ноябре единый институт развития СКФО, созданный на базе АО "Курорты Северного Кавказа", официально получил новое наименование АО "Кавказ.РФ". В его управлении остались горные курорты "Архыз", "Эльбрус", "Ведучи" и строящийся "Мамисон".