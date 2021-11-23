Приватбанк через публикацию в газетах вручил иск Коломойскому на $5,5 млрд

КИЕВ, 23 ноября. /ТАСС/. Правление украинского Приватбанка вручило экс-владельцу кредитного учреждения Игорю Коломойскому иск о возмещении убытков в размере $5,5 млрд через публикацию во всеукраинских изданиях, в том числе парламентской газете "Голос Украины". Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

"Приватбанк опубликовал сообщения во всеукраинских газетах "Голос Украины", "День" и "Факты и комментарии" о выполнении приказа кипрского суда от 15 июня 2021 года в соответствии с Конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов в гражданских или коммерческих делах. Согласно кипрскому законодательству, публикация таких сообщений в печатных средствах массовой информации Украины является доказательством вручения Коломойскому иска, инициированного Приватбанком на Кипре", - говорится в сообщении.

У Коломойского, согласно процедуре, теперь есть месяц, чтобы подтвердить или опровергнуть участие в рассмотрении дела. Как отметили в банке, "предметом кипрского иска является возмещение ущерба в размере $5,5 млрд в связи с двумя категориями незаконных финансовых операций, имеющих все признаки мошенничества и отмывания средств, которые были проведены под руководством Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова при содействии других ответчиков".

Приватбанк обратился в суды Кипра еще в апреле 2020 года, так как есть подозрения, что к схеме могут быть причастны две компании - PrimeCap и Duxton Holdings, которые, как заявляет банк, принадлежат или подконтрольны Коломойскому и Боголюбову. Предполагается, что незаконные операции осуществлялись в период с 2013 по 2016 годы.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен (более $5,7 млрд). В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.