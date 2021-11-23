Кабмин создал рабочую группу по развитию ж/д инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Постановлением правительства РФ создана рабочая группа правительственной комиссии по региональному развитию по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока. Соответствующий документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Создать рабочую группу правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации по вопросам реализации проектов развития железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока", - говорится в постановлении.

Согласно положению о рабочей группе, она обеспечивает взаимодействие федеральных и региональных органов исполнительной власти при разработке и принятию решений по развитию железнодорожной инфраструктуры Сибири и Дальнего Востока, а также координацию их деятельности. Председателем рабочей группы является заместитель главы правительства.

Отдельным распоряжением утвержден состав рабочей группы. В него вошли заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, глава РЖД Олег Белозеров, министр транспорта Виталий Савельев, представители министерств и ведомств, главы ряда регионов Сибири и Дальнего Востока.