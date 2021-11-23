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Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2022-2024 годы

Третье чтение документа состоится 25 ноября
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Планируется, что третье чтение документа состоится 25 ноября.

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Правительство представило поправки ко второму чтению федерального бюджета, которые предусматривают перераспределение в 2022 году 641,4 млрд рублей, в 2023 году - 665,2 млрд рублей, в 2024 году - 815,4 млрд рублей, сообщила ранее замминистра финансов РФ Ирина Окладникова на заседании комитета по бюджету. 19 ноября комитет одобрил три поправки президента РФ к проекту федерального бюджета на 2022-2024 годы, обеспечивающие финансами предложения главы государства о повышении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Предполагается, что по итогам реализации поправок прожиточный минимум и МРОТ вырастут выше прогнозируемой инфляции. Как пояснил ранее журналистам полномочный представитель президента РФ в Госдуме Гарри Минх, это составит "порядка 8,6% по одному направлению и более 8% - где-то 8,13% - по другому направлению". Согласно этим расчетам, МРОТ должен увеличиться до 13 тыс. 890 рублей, а прожиточный минимум на душу населения - до 12 тыс. 654 рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 13 тыс. 793 рублей, для пенсионеров - 10 тыс. 882 рублей, для детей - 12 тыс. 274 рублей.

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривают дополнительное выделение средств на жилье инвалидам, развитие региональной сети автодорог, комплексное развитие сельских территорий и капитальный ремонт вузов. Кроме того, поправки предполагают создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в ряде регионов. В частности, средства на развитие автодорог регионального значения, увеличиваются с 30 до 50 млрд рублей в год, а на субсидии организациям воздушного транспорта для обеспечения доступности воздушных перевозок дополнительно выделяется по 1,5 млрд рублей в год, указывал ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

На обеспечение антивирусными лекарствами для ВИЧ-инфицированных, в том числе в сочетании с вирусом гепатита, выделяется дополнительно по 2,3 млрд рублей ежегодно. Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем инвалидов увеличиваются на 2022 год на 2,15 млрд рублей, на 2023 год - на 2,07 млрд рублей, в 2024 году - почти на 2,5 млрд рублей. Также, согласно поправкам "Единой России", на комплексное развитие сельских территорий в 2022 году будет дополнительно выделено 4,46 млрд рублей.

Ко второму чтению были увеличены расходы по госпрограммам "Научно-технологическое развитие РФ", "Экономическое развитие и инновационная экономика", "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Также были увеличены субсидии на господдержку малого и среднего предпринимательства, а также самозанятых, уплачивающих налог на профессиональный доход, в 2022 году до 14,8 млрд рублей, в 2023 году до 18,6 млрд рублей. Кроме того, ко второму чтению были распределены 98% средств, заложенные в межбюджетных трансфертах, указал ранее первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

Параметры федерального бюджета

Согласно принятому в первом чтении проекту документа, доходы бюджета РФ в 2022 году составят 25,021 трлн рублей, в 2023 году - 25,540 трлн рублей, в 2024 году - 25,831 трлн рублей. Расходы запланированы в 2022 году на уровне 23,694 трлн рублей, в 2023 году - 25,241 трлн рублей, в 2024 году - 26,354 трлн рублей.

В соответствии с проектом закона, в следующие два года бюджет будет профицитным.

Из запланированных расходов на реализацию национальных проектов в 2022 году предусмотрено 2,74 трлн рублей, в 2023 году - 2,88 трлн рублей, в 2024 году - 2,98 трлн рублей.

Согласно заключению Счетной палаты РФ, в 2022 году расходы федерального бюджета по сравнению с 2019 годом, то есть с допандемийным периодом, увеличиваются на 5,479 трлн рублей (или на 30,1%).

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