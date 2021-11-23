Saxo Bank назвал малозначительным для снижения цен на нефть продажу нефти из запасов США

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Продажа 50 млн баррелей нефти из стратегических запасов США, о которой во 23 ноября объявил американский президент Джо Байден, уже отыграна рынком, благодаря чему цена Brent упала на 10%. Для дальнейшего снижения эти действия будут иметь малозначительный эффект. Такое мнение ТАСС высказал глава отдела стратегий сырьевых рынков Saxo Bank Оле Хансен.

Как следует из заявления Байдена, Белый дом ускорит попадание на рынок 18 млн баррелей из объема, которые уже были проданы. А оставшиеся 32 млн баррелей будут продаваться дополнительно на рынок в течение января - апреля 2022 года. Этот объем должен быть возвращен в стратегический резерв страны в течение 2022-2024 годов. Хансен допускает, что в этот период рынок нефти может оказаться в еще более "жестком" состоянии из-за ограничений, накладываемых на добычу нефти климатической повесткой.

По его мнению, страны ОПЕК+ в результате распечатывания резервов США и других стран, которые могут присоединиться к действиям Вашингтона, могут, напротив уменьшить объемы восстановления добычи. По действующим решениям ОПЕК+, страны альянса ежемесячно увеличивают добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки, или 12 млн баррелей в месяц.

"Нефть уже упала на 10% в ожидании этого объявления, поэтому инициатива [о продаже нефти из резерва] мало что сделает для дальнейшего снижения цен", - сказал Хансен. По его мнению, возможный запрет на экспорт нефти из США также "не вызовет сильного отскока нефти".

Министры стран ОПЕК+ обсудят уровни добычи на январь на встрече 1-2 декабря. До сих пор большинство стран альянса высказывалось за то, чтобы сохранить темпы восстановления добычи на 400 тыс. баррелей в сутки и в январе, и даже в феврале. В ОПЕК+ ожидают сезонного замедления спроса в зимний период и даже переизбыток предложения нефти в первом квартале на фоне новых локдаунов.