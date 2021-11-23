Количество рейсов из тобольского аэропорта Ремезов в 2022 году увеличат в два раза

ТЮМЕНЬ, 23 ноября. /ТАСС/. Полеты в Симферополь и еще пять городов России начнут из открывшего в сентябре тобольского аэропорта Ремезов в 2022 году, сообщила во вторник пресс-служба УК "Аэропорты Регионов".

"В 2022 году планируется увеличение количества рейсов из аэропорта Тобольска Ремезов. К уже выполняющимся рейсам в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск планируется добавить полеты по новым направлениям. Расширение маршрутной сети произойдет за счет открытия полетов в Новый Уренгой (авиакомпания "Азимут"), Сургут, Нижневартовск (оба направления - "UTair"), Ростов-на-Дону, Сочи, Симферополь (все три направления - "ИрАэро"). Таким образом, число направлений полетов из аэропорта Ремезов планируется увеличить до 10, а количество рейсов - до 26 в неделю", - говорится в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что единственным направлением полетов из Тобольска на коммерческой основе без федеральных субсидий остаются рейсы в Москву. В настоящее время рейсы до Москвы временно сокращены из-за сезонности и ужесточения ковидных ограничений, однако они возобновят в ближайшем будущем.

Аэропорт Ремезов в Тобольске открылся 24 сентября 2021 года. Его строительство началось в 2019 году, это совместный проект компании "Сибур" и Тюменской области.