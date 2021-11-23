Минтранс проработает вопрос с доставкой европейских грузов в Россию

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минтранс РФ проработает вопрос с доставкой европейских грузов в Россию с причастными ведомствами, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Вопрос будет проработан совместно с причастными структурами", - заявили в Минтрансе.

Ранее сообщалось, что первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ведомствам рассмотреть обращение представителей бизнеса, входящих в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), относительно негативной ситуации с доставкой европейских грузов в РФ.