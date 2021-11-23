"Газпром" обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа за 9 месяцев 2021 года

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Газпром" за первые 9 месяцев 2021 года обеспечил свыше половины мирового прироста добычи газа, говорится в сообщении холдинга.

"По предварительным оценкам, с 1 января по 30 сентября в мире было добыто 3,2 трлн куб. м газа - на 110 млрд куб. м (на 4%) больше, чем за 9 месяцев 2020 года. Свыше половины прироста мировой добычи - 56 млрд куб. м (51%) - обеспечил "Газпром", - говорится в сообщении.

Рост добычи и спроса на газ в мире произошел из-за восстановления экономической активности, погодного фактора и нестабильности возобновляемых источников энергии, отмечает холдинг.

При этом в Европе сохраняется устойчивая тенденция падения собственной добычи, сообщает "Газпром". В январе - сентябре 2021 года снижение составило 10 млрд куб. м, минус 6% к тому же периоду 2020 года. В Северной Америке добыча также сократилась на 5 млрд куб. м, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона возросла на 20 млрд куб. м.

Ранее сообщалось, что объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м и превысит 510 млрд куб. м. - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в этом году планируется 183 млрд куб. м газа.

