В РФ могут ввести штрафы до 5 млн руб. за объявления в СМИ о продаже поддельных справок

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Минздрав РФ предложил ввести административную ответственность за распространение в СМИ информации, содержащей предложения о продаже поддельных медицинских документов. Соответствующий проект федерального закона опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом федерального закона дополняется частью 10.3 статья 13.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административную ответственность за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о торговле поддельными медицинскими документами", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Размер штрафа для граждан составит от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей, юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

Проект предполагает установление административной ответственности за повторное нарушение. Оно повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, на должностных лиц - от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, на юридических лиц - от 1 млн до 5 млн рублей.

В случае принятия закон должен вступить в силу с 1 марта 2022 года.