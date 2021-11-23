Омские власти договорились с "Газпром нефтью" о товарном кредите на топливо для котельных

ОМСК, 23 ноября. /ТАСС/. Правительство Омской области договорилось с компанией "Газпром нефть" и Омским нефтеперерабатывающем заводе (принадлежит ПАО "Газпром нефть") о поставках в долг омским котельным мазута и компании "Омскгоргаз" сжиженного газа, нехватка которых возникла на прошлой неделе из-за резкого роста цен на эти виды топлива. Об этом сообщил во вторник в прямом эфире в своем Instagram губернатор региона Александр Бурков.

Большереченский, Омский и Тарский районы Омской области столкнулись на прошлой неделе со срывами поставок топлива для котельных после возникновения задолженности из-за резкого роста цен на мазут. В Большереченском районе по этой причине в жилых домах и соцобъектах на несколько дней снижали температурный режим.

"Мы приняли решение о выделении более 100 млн рублей на погашение задолженности за мазут. Более того, мы договорились с [Омским] нефтеперерабатывающим заводом о рассрочке до мая месяца по погашению оставшегося долга и согласовали получение товарного кредита для наших котельных", - сказал Бурков.

Аналогичная договоренность достигнута и с компанией "Газпром нефть" по поставкам сжиженного газа для компании "Омскгоргаз", которая из-за нехватки средств допустила за последнюю неделю отключения от газоснабжения более 50 многоквартирных домов в Омске. "Они будут давать товарный кредит "Омскгоргазу" под гарантии областного правительства", - отметил губернатор.

По его словам, поставщик газа ранее отказывался кредитовать "Омскгоргаз". "Омскгоргаз" находится фактически в состоянии банкротства, у них сотни миллионов долгов перед бюджетами всех уровней, сегодня это ненадежная компания", - подчеркнул Бурков.

Глава региона добавил, что сложившейся в "Омскгоргазе" ситуацией занимаются в настоящий момент правоохранительные органы. "Деньги на счете были, газ у производителя был, но в газгольдерах не было гарантированного уровня [газа] в 25% (что привело к срабатыванию отсекателей - прим. ТАСС)", - пояснил он.