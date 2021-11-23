Рост добычи "Газпрома" покроет более трети прироста потребления газа в мире

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Газпром" за 10,5 месяца 2021 года увеличил добычу газа на 15,2% или на 58,8 млрд куб. м год к году, это покроет более трети прироста мирового потребления газа, говорится в сообщении газового холдинга.

По предварительным данным, потребление газа в мире в 2021 году вырастет на 150 млрд куб. м и составит 4,2 трлн куб. м. Наибольший рост спроса пришелся на основные для "Газпрома" рынки сбыта - в России, Китае и Европе.

"За счет увеличения объемов добычи газа "Газпрома" в 2021 году будет покрыто более трети прироста потребления газа в мире. Таким образом, компания не только обеспечивает надежность работы российского ТЭК, но и вносит существенный вклад в развитие мирового энергетического рынка", - заявили в "Газпроме".

Ранее сообщалось, что объем добычи газа группой "Газпром" в 2021 году вырастет на 55 млрд куб. м. и превысит 510 млрд куб. м. - это рекордный за последние 10 лет уровень добычи. Экспортировать в Европу в 2021 году планируется 183 млрд куб. м. газа.