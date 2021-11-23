Аудитор Счетной палаты отметил эффективность деятельности института развития ДОМ.РФ

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Деятельность института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ можно признать эффективной. Об этом сообщил аудитор Счетной палаты РФ Алексей Саватюгин во вторник на круглом столе Совета Федерации "О деятельности акционерного общества "ДОМ.РФ" по повышению качества и доступности жилья".

"Мы анализировали деятельность институтов развития в финансовой сфере, в том числе ДОМ.РФ. Пока еще рано опубликовать итоги, коллегия не прошла, но я, как аудитор Счетной палаты, буду рекомендовать коллегии признать деятельность ДОМ.РФ эффективной", - сказал Саватюгин.

По словам аудитора Счетной программы, ДОМ.РФ курирует большинство льготных ипотечных программы в РФ. Он отметил, что в 2021 году на меры поддержки рынка ипотеки и жилищного строительства выделено 101,4 млрд рублей, кассовое исполнение на 1 октября составило 79 млрд рублей.

Саватюгин напомнил, что в России действует льготная ипотека на новостройки, которая позволила застройщикам начинать новые проекты строительства жилья, семейная, дальневосточная, сельская ипотеки. Также у населения востребована поддержка многодетных семей в виде выплаты до 450 тыс. рублей на погашение части ипотеки. Программа позволила в среднем на 30% снизить задолженность по ипотеке многодетных семей, добавил аудитор.

В свою очередь, замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил ключевую роль института развития ДОМ.РФ в выполнении целей нацпроекта "Жилье и городская среда". "Команда ДОМ.РФ вносит институциональный вклад в политику развития строительной отрасли и ЖКХ в стране, <…> во всю систему координат регионов, в команды региональных правительств, отвечающих за жилищное строительство", - сказал он.

Также замглавы Минстроя РФ добавил, что сегодня ДОМ.РФ стандартизирует рынок выдачи ипотеки, в том числе за счет работы консультационного центра компании. "Сегодня каждый гражданин понимает, что может зайти на сайт ДОМ.РФ, позвонить в колл-центр и задать вопрос. ДОМ.РФ превратился в помощника для граждан в общении между государством и пониманием того, на какие программы человек может претендовать", - говорит он.

Об институте развития ДОМ.РФ

Акционерное общество "ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере. 100% акций компании принадлежит государству в лице Росимущества. В настоящий момент ДОМ.РФ является крупнейшим финансовым институтом развития после ВЭБ и ежегодно направляет на выплату дивидендов в федеральный бюджет не менее 50% от прибыли по МСФО.