Дефицит бюджета Рязанской области вырастет до 5,2 млрд рублей в 2022 году

ТАСС, 23 ноября. Депутаты Рязанской областной думы в первом чтении приняли бюджет региона на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Согласно проекту, в 2022 году дефицит бюджета увеличится с 4,2 млрд до 5,2 млрд рублей, а собственные доходы региона вырастут на 1,5 млрд рублей, об этом стало известно в ходе заседания облпарламента, которое во вторник транслировалось онлайн.

"Сегодня мы завершаем обсуждение проекта бюджета в первом чтении. Нами тщательно проанализированы его основные характеристики. Комитет по бюджету и налогам пришел к выводу, что они обоснованы и сбалансированы", - сказал председатель комитета по бюджету и налогам Михаил Агапкин, отметив, что после утверждения параметров федерального бюджета депутаты вернутся к уточнению характеристик областного документа в сторону их увеличения.

Согласно проекту, в 2022 году общий объем доходов областного бюджета прогнозируется в сумме более 68,8 млрд рублей ( в 2021 году - 73,8 млрд), из них 50 млрд - налоговые и неналоговые доходы (в 2021 году объем собственных доходов прогнозируется на уровне 48,5 млрд). Расходы региона в следующем году превысят 74 млрд рублей (78 млрд - в 2021 году), при этом дефицит бюджета превысит 5,2 млрд рублей (4,2 млрд - в 2021 году). Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2023 году планируется в сумме 67,4 млрд, расходов - в сумме 71,5 млрд при дефиците более 4 млрд рублей. Ожидается, что в 2024 году доходы и расходы региона выйдут на сопоставимый уровень около 70 млрд рублей, а размер дефицита сократится до 0,2 млрд рублей.

Прогнозируемый объем государственного долга Рязанской области на 1 января 2023 года составит 28,5 млрд рублей, на 1 января 2024 года - 32,5 млрд рублей, на 1 января 2025 года - 32,8 млрд рублей.

На реализацию нацпроектов за три года планируется направить более 36 млрд рублей, из них 15,5 млрд рублей - средства федерального бюджета. Как ранее сообщила в ходе публичных слушаний по проекту бюджета глава регионального Минфина Марина Наумова, 4,6 млрд рублей будет направлено на реализацию нацпроекта "Безопасные качественные дороги", 2,7 млрд на нацпроект "Демография", 2,5 млрд - "Жилье и городская среда"(в том числе запланировано строительство четырех детских садов и коллектора в Рязани), 1,4 млрд - "Здравоохранение" (больше половины средств потратят на строительство главного корпуса онкодиспансера), 1 млрд - на мероприятия нацпроекта "Образование" (в том числе строительство школ в Рязани и селе Лесное Конобеево).