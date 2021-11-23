Акции "Распадской" растут на 13% после объявления о дивидендах

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Акции "Распадской" - крупнейшего производителя коксующегося угля в РФ - растут на 12,99% на Московской бирже, до 419,2 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:25 мск.

Ранее "Распадская" сообщила, что совет директоров компании в среду рассмотрит вопрос о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2021 года.

В августе производитель угля сообщал, что согласно новой дивидендной политике будет выплачивать дивиденды раз в полгода в размере не менее 100% свободного денежного потока, если соотношение чистого долга к показателю EBITDA составляет менее 1х, и не менее 50% свободного денежного потока, если это соотношение превысит 1х.

В сентябре акционеры "Распадской" утвердили дивиденды за I полугодие 2021 года в размере 23 рублей на акцию.

"Распадская" - крупнейший производитель коксующегося угля в РФ. Производственный комплекс компании включает в себя семь шахт, два разреза и три обогатительных фабрики в Кемеровской области и одну шахту в Туве. Запасы компании составляют 1,9 млрд тонн угля.

Горно-металлургической компании Evraz принадлежит 93,24% голосующих акций "Распадской".