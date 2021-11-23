"Газпром": краткосрочные поставки СПГ не обеспечивают энергобезопасность импортеров газа

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Энергетический кризис 2021 года в Европе еще раз показал, что поставки СПГ по краткосрочным контрактам не могут обеспечивать энергетическую безопасность стран - импортеров газа, считают в "Газпроме".

"В 2021 году существенные объемы СПГ были перенаправлены на высокодоходные азиатские рынки, что привело к сокращению предложения газа в Европе и стало одной из главных причин значительного роста цен в регионе. Ситуация 2021 года подтвердила, что поставки СПГ по краткосрочным контрактам не могут обеспечивать энергетическую безопасность стран - импортеров газа", - говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" отметил, что в 2020 году Россия заняла четвертое место в списке экспортеров СПГ с показателем около 40 млрд куб. м., а с учетом ввода новых проектов страна в долгосрочной перспективе усилит свои позиции на мировом рынке СПГ.

Так, в завершающей стадии находится реализация проекта строительства комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области. "Газпром" также прорабатывает возможность строительства среднетоннажного СПГ-завода в районе Владивостока, а также работает над реализацией малотоннажных СПГ-комплексов в Томской и Сахалинской областях.

При этом при развитии отечественной СПГ-отрасли необходимо учитывать интересы государства, "обеспечивая приоритетность поставок природного газа российским потребителям и не допуская конкуренции между российскими экспортерами газа на зарубежных рынках", подчеркнул газовый холдинг.