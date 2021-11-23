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Индексы РТС и Мосбиржи выросли на 2,11-2,26%

Доллар по отношению к рублю на 19:26 мск вырос на 0,09%, до 74,91 рубля, евро - на 0,57%, до 84,42 рубля

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. На российском рынке акций во вторник произошла смена настроений, инвесторы начали активно покупать подешевевшие активы на фоне благоприятствующих факторов. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи подрос на 2,26%, до 3960,33 пункта, долларовый индекс РТС - на 2,11%, до 1662,38 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:26 мск вырос на 0,09%, до 74,91 рубля, евро - на 0,57%, до 84,42 рубля.

Приободрили покупателей вернувшиеся на уровни выше $80 цены на нефть, улучшение общерыночного сентимента, некоторое ослабление напряженности в геополитике, считает инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

"Бычьим" триггером на рынках акций и нефти стали превысившие прогнозы первые оценки ноябрьских индексов PMI еврозоны, Великобритании и США. Исключением стал лишь американский PMI в секторе услуг, не дотянувший до уровня ожиданий аналитиков", - пояснил эксперт.

Рынок акций

Лучше рынка сегодня выглядят бумаги компании металлургического сектора. "Акции "Распадской" (+13,77%) после падения в течение долгих девяти сессий подряд выросли выше 400 рублей и готовы закрепляться около 405 рублей. О развороте речи пока не идет, сегодняшнее движение является в чистом виде коррекционным отскоком", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В плюсе также торгуются акции компаний "Русал" (+4,87%) и "Мечел" (+4,81%).

Акции "Газпрома" (+6,17%) во вторник также корректируются и стабилизируются возле 335 рублей. "Среднесрочный торговый канал сохраняется нисходящим. Если коррекция не получит поддержки, бумага может соскользнуть к психологически важному рубежу в 300 рублей", - добавила эксперт.

Бумаги "Полиметалла" (-2,84%) снижаются на фоне масштабного падения цены на золото. "Драгметалл негативно отреагировал на новости о переназначении Джерома Пауэлла председателем ФРС США. Это значит, что стимулирование будет постепенно снижаться, как и предполагалось, а затем придет черед повышения процентной ставки. Для золота это выраженный минор, который сейчас и реализуется в ценах", - также пояснила Бодрова.

Прогноз на завтра

В середине недели фокус рыночного внимания может сосредоточиться на монетарной плоскости - завтра поздним вечером по Москве будут обнародованы протоколы FOMC. Также в среду выйдет большой блок макроданных США - еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице, базовые заказы на товары длительного пользования в октябре, первая оценка ВВП за III квартал 2021 года, октябрьские данные по продажам новостроек и информация о недельном изменении запасов нефти и нефтепродуктов от EIA, пояснил Александр Бахтин.

По ожиданиям "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи 24 ноября может формироваться в пределах 3920-4020 п., прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 74,2-75,2.

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