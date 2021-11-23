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"Газпром" планирует участвовать в пилотных проектах водородной энергетики в России

Проект соответствующей дорожной карты уже передан в Министерство энергетики РФ для дальнейшего утверждения в правительстве

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. "Газпром" планирует участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России, рассматривает водород как одно из средств снижения углеродного следа поставок газа. Об этом говорится в сообщении холдинга.

"Газпром" планирует участвовать в реализации пилотных проектов водородной энергетики в России. Совместно с профильными министерствами компания разработала проект "дорожной карты" для высокотехнологичной области "Развитие водородной энергетики и декарбонизация промышленности и транспорта на основе природного газа", - сказано в сообщении.

Проект дорожной карты уже передан в Министерство энергетики для дальнейшего утверждения в правительстве РФ, отмечает холдинг.

"Газпром" рассматривает водород в качестве одного из средств снижения углеродного следа поставок природного газа, а также в качестве коммерческого продукта. На предприятиях группы "Газпром" в настоящее время ежегодно вырабатывается более 350 тыс. тонн водорода и водородосодержащего газа, подчеркивает компания.

В октябре "Газпром" и правительство РФ подписали соглашение о намерениях по объединению усилий для ускоренного развития технологий на основе природного газа в области водородной энергетики и создания пилотных проектов.

Как отмечал "Газпром", в соответствии с документом компания разработает и представит на утверждение в правительство РФ дорожную карту. В ней будут определены целевые показатели технологического развития, а также план их достижения. Реализовывать дорожную карту газовый холдинг и правительство РФ будут совместно, с привлечением заинтересованных сторон.

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