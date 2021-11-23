Остановочные комплексы во Владикавказе благоустроит крымская компания

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Крымская компания "Городские инновации" благоустроит во Владикавказе остановочные комплексы, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Проект "Умная остановка", который презентовали крымчане главе администрации, представляет собой современный подход к развитию городской транспортной инфраструктуры. Компания предлагает установку умных остановочных комплексов за счет собственных средств", - говорится в сообщении.

Проект будет реализовываться в рамках частно-государственного партнерства.

По мнению сотрудником крымской компании, Владикавказ представляется интересной площадкой для реализации множества идей. Остановочный комплекс является одним из основных элементов придорожной сети, который должен соответствовать современным требованиям.