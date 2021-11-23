{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Остановочные комплексы во Владикавказе благоустроит крымская компания

Проект будет реализовываться в рамках частно-государственного партнерства

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 ноября. /ТАСС/. Крымская компания "Городские инновации" благоустроит во Владикавказе остановочные комплексы, сообщили во вторник в пресс-службе администрации города.

"Проект "Умная остановка", который презентовали крымчане главе администрации, представляет собой современный подход к развитию городской транспортной инфраструктуры. Компания предлагает установку умных остановочных комплексов за счет собственных средств", - говорится в сообщении.

Проект будет реализовываться в рамках частно-государственного партнерства.

По мнению сотрудником крымской компании, Владикавказ представляется интересной площадкой для реализации множества идей. Остановочный комплекс является одним из основных элементов придорожной сети, который должен соответствовать современным требованиям.

Теги
Северный Кавказ
Эксперт: продажа нефти из резервов некоторых стран несильно отразится на ее стоимости
Больше всего открытие стратегических запасов может повлиять на спотовые цены на нефть, считает глава департамента нефтяных рынков консалтинговой фирмы Rystad Energy Бьорнар Тунхёуген
Читать полностью