Эксперт: продажа нефти из резервов некоторых стран несильно отразится на ее стоимости

ЛОНДОН, 23 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Высвобождение нефти из резервов ряда стран, включая США, Китай и Великобританию, несильно отразится на стоимости топливного сырья на мировом рынке и будет иметь краткосрочный эффект. Такое мнение выразил во вторник глава департамента нефтяных рынков консалтинговой фирмы Rystad Energy Бьорнар Тунхёуген в ответ на запрос ТАСС.

"Учитывая большой спрос, высвобождение нефти из стратегических резервов приведет к появлению дополнительных объемов нефти на рынке из правительственных запасов в течение примерно 60 дней или чуть больше. Это тоже немало для мирового рынка сырой нефти, где [спрос] составляет приблизительно 80 млн баррелей в сутки, но этого хватит только на пару месяцев", - заявил эксперт. Он добавил, что, по предварительным оценкам, общий объем высвобожденной нефти из резервов ряда государств может в итоге превысить 60-70 млн баррелей.

При этом, как отметил Тунхёуген, в связи с появлением еще на прошлой неделе информации о возможной продаже нефти из резервов ряда стран реакция рынка постфактум "может быть весьма тихой". "Больше всего [открытие стратегических запасов] может повлиять на спотовые цены на нефть, если сравнивать, например, с отсроченными ценами", - указал аналитик. Он подчеркнул, что стоимость черного золота в конечном счете "будет зависеть от того, как ОПЕК+ отреагирует на это решение на предстоящей встрече 2 декабря". По его словам, если страны альянса "посчитают агрессивными" меры по высвобождению нефтяных резервов, то "теоретически они могут даже сократить поставки в январе, чтобы удержать прибыль".

В то же время само решение по продаже нефти из стратегических резервов со стороны крупных потребителей энергоресурсов Тунхёуген назвал беспрецедентным. "Впервые эти страны, включая Китай, осуществили скоординированное высвобождение нефти. В последний раз нечто подобное мы видели в 2011 году во время гражданской войны в Ливии, когда страны - члены Международного энергетического агентства решили вместе продать часть резервов, но тогда в этом процессе не участвовал Китай", - напомнил он.

Открытие стратегических запасов

Во вторник Белый дом сообщил о решении президента США Джо Байдена высвободить 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. Как указывается в сообщении, это делается в целях снижения цен на топливо для американцев, а также чтобы сбалансировать спрос и предложение на рынке после пандемии коронавируса.

В министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании заявили, что британские компании получат от правительства страны разрешение высвободить до 1,5 млн баррелей нефти из своих резервов на добровольной основе.

Ранее администрация Байдена предложила руководству Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи части нефти из их стратегических резервов, хотя эти запасы не предназначены для рыночной интервенции. Вашингтон мотивировал свое обращение необходимостью обеспечить снижение цен на энергоносители и содействовать тем самым восстановлению мировой экономики.