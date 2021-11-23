Компании Росатома будут совместно продвигать компетенции госкорпорации за рубежом

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами (ФГУП "НО РАО", предприятие госкорпорации "Росатом") и топливная компания Росатома ТВЭЛ будут совместно продвигать за рубежом компетенции госкорпорации в сфере использования атомной энергии и обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Соответствующее соглашение, как сообщила во вторник пресс-служба РАО, подписали генеральный директор НО РАО Игорь Игин и президент ТВЭЛ Наталья Никепелова.

Стороны также договорились о сотрудничестве в рамках деятельности топливной компании ТВЭЛ как базовой организации государств СНГ по вопросам обращения ОЯТ, РАО и выводу из эксплуатации ядерно- и радиационноопасных объектов. Национальный оператор вошел в состав рабочей группы в качестве держателя компетенций по финальной изоляции радиоактивных отходов.

В середине декабря, как сообщает пресс-служба НО РАО, состоится первое международное совещание, на котором представители Национального оператора выступят с докладом о действующей в России нормативно-правовой базе, практике сооружения и эксплуатации объектов, построении диалога с обществом и других аспектах финальной изоляции РАО.