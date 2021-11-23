Программа социальной газификации на 2021 год выполнена в Подмосковье на 60%

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Газоснабжение более 700 населенных пунктов осуществлено в Московской области в рамках реализации программы социальной газификации, план на текущий год выполнен на 60%, сообщила пресс-служба вице-губернатора Подмосковья Евгения Хромушина.

"Подмосковье уже выполнило 60% запланированной на 2021 год программы социальной газификации. На текущий год запланирована газификация 1 112 населенных пунктов, работы по газификации полностью выполнены в 700 населенных пунктах, а в 300 населенных пунктах в настоящее время идут интенсивные строительно-монтажные работы. По состоянию на сегодняшний день газовщики фактически подключили уже более 11,1 тыс. домов", - приводятся в сообщении слова Хромушина.

Он добавил, что в регионе наблюдается высокий интерес населения к программе. Так, с июня от жителей уже поступило свыше 91 тыс. заявок на заключение комплексного договора социальной газификации. "Работы в нашем регионе идут с опережением графика, к концу года мы должны выйти на исполнение 28% всей программы и "газифицировать" более 78 тысяч человек", - добавил вице-губернатор.

Программа социальной газификации была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. В населенных пунктах, которые вошли в программу, подведение газа к участкам проводится в беззаявительном порядке. Работы по программе идут в регионе с опережением графика, в четвертом квартале этого года планируется подключить к газу 38,9 тыс. домовладений.