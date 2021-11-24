Эксперт: переход на устойчивое развитие может способствовать реализации нацпроектов

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Меры, принимаемые компаниями по переходу на устойчивое развитие, можно использовать для реализации национальных проектов. Такое мнение высказала член Общественной палаты РФ Наталья Починок во время заседания круглого стола на тему "Формирование единых подходов к ESG-повестке".

"Можно подумать над тем, как через инструменты нефинансовой отчетности мы могли бы дополнить и помочь реализовать национальные проекты", - сказала Починок.

Она уточнила, что такое направления работы по нацпроектам, как демография, и борьба с бедностью, например, также являются и целями устойчивого развития. В связи с этим эксперт предложила учитывать некоторые показатели, важные для реализации нацпроектов в нефинансовой отчетности компаний.

Кроме того, по мнению Починок, оценка нефинансовой информации должна "в большей степени быть оценкой самого общества, а не то, как оценивает себя само предприятие. Общество могло бы оценивать нефинансовую отчетность компаний. И здесь я вижу огромную роль общественной палаты", - подчеркнула эксперт.

С участием общественных организаций

В свою очередь председатель попечительского совета негосударственного пенсионного фонда "Промагрофонд" Анатолий Гавриленко, высказал мнение, что переход на устойчивое развитие невозможен без участия в процессе общественных организаций. "Необходимо от имени общественной палаты обратиться к другим общественным организациям с инициативой примкнуть к этому движению. Контроль за соблюдением ESG-стандартов должен быть не только со стороны власти, но и со стороны общества, в том числе общественной палаты", - считает Гавриленко.

Эксперт ассоциации "Директориум" Антон Филиппов предложил рекомендовать общественным советам при органах госвласти организовать мониторинг и контроль за интеграцией положений повестки устойчивого развития в отраслевые документы стратегического планирования и значимые проекты нормативных актов, а также сформировать методические рекомендации по ESG-управлению бизнесом.

В свою очередь ответственный секретарь экспертного центра по ESG-трансформации "Деловой России" Екатерина Мереминская заявила, что основная проблема перехода на устойчивое развитие - отсутствие единых ESG-стандартов и подходов как на международном, так и на национальном уровне. Мереминская также рассказала, что бизнес-объединение "Деловая Россия" разработало проект национального стандарта ESG, адаптированного под компании из сектора малого и среднего предпринимательства (МСП). По ее словам, основой для документа стали международные стандарты нефинансовой отчетности с учетом рекомендаций Центробанка и "зеленой" таксономии.