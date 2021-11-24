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Цена на нефть в Токио выросла до максимума за две недели

Стоимость одного килолитра составила $477 по текущему курсу

ТОКИО, 24 ноября. /ТАСС/. Цена на нефть на Токийской товарной бирже в среду обновила двухнедельный максимум в свете решения США, Японии и ряда других стран продать часть сырья из стратегических резервов для стабилизации рынка. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, один килолитр (около 6,289 барреля) дубайской сырой нефти с поставкой в апреле будущего года стоит сейчас 55 040 иен ($477 по текущему курсу), что примерно на $26 выше, чем в понедельник. Во вторник биржи не работали в связи с отмечавшимся в Японии государственным праздником.

Цены на нефть в Токио в настоящее время находятся на максимальном уровне с 11 ноября.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других стран, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.

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