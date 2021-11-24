Премьер Японии объявил о продаже части нефтяных резервов страны

Что будет с нефтью в 2022 году и далее

Обреченная дорожать? Что будет с нефтью в 2022 году и далее

"Мы продадим часть запасов и примем другие меры для стабилизации цен на нефть", - подчеркнул он. При этом глава правительства не стал уточнять объем запасов, которые будут реализованы, и сроки осуществления данного процесса, заявив, что соответствующую информацию обнародует министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Кисида также заявил, что решение о продаже "было принято в соответствии с аналогичным решением властей США, с которыми Япония сотрудничает для стабилизации мирового нефтяного рынка". По словам главы правительства, "стабилизация цен на нефть является крайне важной задачей для восстановления японской экономики, пострадавшей от распространения нового коронавируса". В этой связи Токио помимо осуществления других мер будет побуждать добывающие нефть страны к сдерживанию роста цен, подчеркнул премьер.

В среду газета Nikkei сообщила, что японское правительство намерено продать порядка 4,2 млн баррелей нефти. Между тем сегодня цена на этот вид сырья на Токийской товарной бирже обновила двухнедельный максимум.

Ранее один из ведущих в стране экспертов в данной области профессор Национального института продвинутых политических исследований (GRIPS) Хисанори Нэи в беседе с корреспондентом ТАСС выразил мнение, что кабинет министров Японии может организовать продажу порядка 30 млн баррелей из стратегических резервов частных компаний, хотя это будет в целом противоречить законодательству страны. Эксперт отметил, что оно разрешает выбрасывать на рынок стратегические запасы только в случае недостаточного снабжения нефтью или угрозы такой нехватки, а также во время стихийных бедствий. Профессор пояснил, что буквальная трактовка этого положения делает затруднительной продажу запасов, когда наблюдается временный рост цен.

США во вторник объявили о высвобождении 50 млн баррелей нефти из стратегических резервов. В Белом доме подчеркнули, что аналогичный шаг предпримет ряд других государств, включая Великобританию, Индию, Китай, Южную Корею и Японию.