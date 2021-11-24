РБК: глава Райффайзенбанка не исключил покупку розничного портфеля Ситибанка в России

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Глава Райффайзенбанка Сергей Монин не исключает возможность покупки банком розничного портфеля российского Ситибанка. Об этом банкир сообщил в интервью изданию РБК.

В апреле 2021 года стало известно, что финансовая корпорация Citi приняла решение выйти из розничного бизнеса в 13 странах, включая Россию. О заинтересованности в российском бизнесе Ситибанка заявляли в ВТБ, Альфа-банке и Тинькофф банке.

"Мы не можем здесь давать развернутые комментарии. Единственное, что можем сказать, - мы такую возможность не исключаем", - сказал Монин, отвечая на вопрос о возможной заинтересованности в покупке бизнеса Ситибанка.

При этом он отметил, что в любом случае часть клиентов Ситибанка перейдет в Райффайзенбанк. "Наибольший приток был бы, если бы мы купили портфель. Но и в остальных сценариях тоже", - уточнил банкир.

Рассуждая в целом о причинах ухода отдельных игроков с российского рынка, Монин заявил, что уходят те, у кого не получается делать бизнес. "У международных банков очень часто применяется централизованная модель управления банками в разных странах - продуктовая разработка и переиспользование продуктов, которые изначально были произведены для другого рынка. Этот подход не позволяет иностранным банкам стать по-настоящему популярными для российских пользователей и набрать масштаб. Отсутствие масштаба и дальше не позволяет сделать эффективной всю бизнес-модель", - считает он.