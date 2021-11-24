Головной атомный ледокол "Арктика" вышел на испытания в акваторию Финского залива

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноября. /ТАСС/. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220 вышел в акваторию Финского залива для прохождения приемно-сдаточных испытаний после ремонта. Об этом сообщила в среду пресс-служба "Балтийского завода" (строит ледокол, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию").

"В ходе выполнения программы испытаний заводская сдаточная команда совместно с экипажем ледокола проведет проверку работоспособности гребного электродвигателя правого борта, замена которого была произведена специалистами Балтийского завода", - говорится в сообщении.

После завершения испытаний атомоход "Арктика" приступит к проводке судов на Северном морском пути.

На ремонт атомоход "Арктика" отправился в августе 2021 года, через десять месяцев после того, как в октябре 2020 г. его приняли в эксплуатацию с неисправным гребным электродвигателем. Двигатель на правом валу вышел из строя во время швартовных испытаний из-за короткого замыкания. Восстановить его оказалось невозможно, однако, с учетом возросшей интенсивности судоходства на Северном морском пути, ледокол приняли в эксплуатацию.

Универсальный атомный ледокол "Арктика" - головное судно проекта 22220, построенное на Балтийском заводе. Церемония его закладки состоялась в ноябре 2013 года, 16 июня 2016 года ледокол был спущен на воду, а 21 октября 2020 года он был введен в эксплуатацию.

Сейчас на производственных мощностях Балтийского завода ведется строительство еще четырех судов линейки проекта 22220, это ледоколы "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.