В Мосгордуме поддержали установление экспериментального правового режима для беспилотников

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали введение экспериментального правового режима в Москве для тестирования беспилотного транспорта. Соответствующее протокольное решение было принято депутатами столичного парламента в ходе пленарного заседания в среду.

"В связи с поступившим в Московскую городскую думу инициативным предложением "Об установлении экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств" на территории города Москвы и в соответствии с частью 5.1 статьи 9 федерального закона от 31 июля 2020 года № 258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" согласиться с возможностью установления указанного экспериментального правового режима на территории города Москвы. Направить настоящее протокольное решение в правительство Москвы", - зачитал текст решения зампредседателя Мосгордумы Степан Орлов.

Большинство депутатов столичного парламента поддержали данное протокольное решение.

Как пояснил в ходе заседания Мосгордумы председатель городского парламента Алексей Шапошников, согласно действующему законодательству, подготовка высшим исполнительным органом власти региона (правительством Москвы - прим. ТАСС) заключения о возможности проведения такого эксперимента должна происходить с учетом позиции органа законодательной власти субъекта РФ.

Ранее Министерством транспорта РФ был подготовлен законопроект, который закрепляет правила эксплуатации для беспилотных автомобилей, передвигающихся по дорогам без участия водителя. Кроме это, в стране проводится эксперимент по опытной эксплуатации высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на дорогах общего пользования.