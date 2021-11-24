Объем использования озоноразрушающих веществ в промышленности в 2022 году снизят на 20%

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Общий объем использования в российской промышленности веществ, которые негативно влияют на озоновый слой планеты, в 2022 году будет снижен на 20% - с нынешних 363 метрических тонн до 291 тонны. Как сообщила в среду пресс-служба кабмина РФ, такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Документ устанавливает, что в следующем году в России разрешается использовать только два вида озоноразрушающих веществ (ОРВ). Это дифторхлорметан и фтордихлорэтан. Допустимые объемы зафиксированы на уровне 218,6 тонны и 72,3 тонны соответственно. Таким образом, общий объем использования ОРВ снизится до 291 тонны.

К озоноразрушающим веществам относятся химикаты на основе хлора и брома, которые используются в различных областях промышленности. Например, пояснили в кабмине, их применяют при производстве холодильников, кондиционеров, аэрозолей, огнетушителей, растворителей. "Так как ОРВ наносят урон защитному слою планеты, объемы их ввоза, производства и использования в стране регулируются государством. Главная цель - поэтапное сокращение их потребления вплоть до полного отказа к 2030 году", - указывается в сообщении пресс-службы правительства.

Распоряжение подготовлено в рамках выполнения обязательств России по Венской конвенции об охране озонового слоя 1985 года и Монреальскому протоколу по веществам, разрушающим озоновый слой, принятому в 1987 году.

Ранее правительство РФ ввело до конца года ограничение на ввоз в страну озоноразрушающих веществ. "Установить в 2021 году количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ, указанных в группе I списка C раздела 2.1 перечня товаров, в отношении которых установлен разрешительный порядок ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза и (или) вывоза с таможенной территории Евразийского экономического союза", - сообщалось в постановлении, опубликованном во вторник на официальном портале правовой информации.